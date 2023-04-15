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Российские агенты используют Tinder для вербовки военных и политиков Германии, - Bild

15 апреля, 2023 суббота
20:30
Технологии

Через платформу знакомств Tinder агенты РФ ищут профили политиков или сотрудников Бундесвера, чтобы получить полезную информацию путем построения отношений

Об этом пишет Bild со ссылкой на Welt.

Отмечается, что российские женщины ищут на Tinder профиле политиков или военнослужащих для получения полезной информации путем установления отношений. Как сообщает "WELT", от такого подхода предостерегали на встрече в Германии, в которой приняли участие военные из нескольких стран НАТО.

Служба военной контрразведки (MAD) Германии подтвердила в ответ на вопрос WELT, что сотрудники других разведывательных служб (например, России) используют социальные сети для целенаправленного установления контактов с военнослужащими Бундесвера и пытаются переманить их. Среди прочего это происходит на платформе знакомств Tinder.

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Мир
Россия
Германия
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