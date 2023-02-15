Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Аэростаты - это штатное средство в распоряжении российских военных еще со времен холодной войны. Такое средство использовали еще деды этих оккупантов, которые сейчас воюют против нас. К сожалению, эти аэростаты могут нести не только радиолокационные отражатели, у них еще есть возможность нести или разведывательную аппаратуру , или малые агитационные авиабомбы", - заметил Киричевский.

Военный эксперт также добавил, что россияне пытаются выяснить, можно ли воздушные шары использовать для атак на гражданские и военные объекты.

"Агитационная авиабомба должна сбрасывать листовки, но россияне могут прикрепить туда какую-то малую авиабомбу. Когда россияне поняли, что их крылатые ракеты бессильны против нашей ПВО, они попытались понизить порог, применяя "шахеды". Наши зенитчики уже научились сбивать"шахеды" и теперь россияне пытаются испытать нас этими аэростатами на прочность и прощупать, можно ли такие воздушные шарики применять для атак либо на гражданские, либо на военные объекты",- пояснил Киричевский.

Днем 15 февраля в Киевской области прозвучала тревога: обнаружены воздушные цели, и сработала противовоздушная оборона. Спикер воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что это связано с запуском РФ шаров с отражателями

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что запланированные официальные мероприятия в России преследуют цель усиления пропаганды перед объявлением новой волны мобилизации в РФ.









