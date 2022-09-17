Об этом сообщает Медуза.

Находившаяся в СИЗО по делу о "фейках" о российской армии журналистка издания RusNews Мария Пономаренко вскрыла себе вены. Ее спасли, — следует из сообщения RusNews.

Как пишет издание, 16 сентября рассматривалась апелляция на продление ареста Пономаренко, журналистка принимала участие в заседании по видеосвязи. Она рассказала, что у нее диагностировали истерическое расстройство личности. По словам Пономаренко, она не получает в СИЗО необходимой помощи и порезала себе вены из-за ухудшения психического состояния.

Журналистка добавила, что не менее двух месяцев находилась в камере с заклеенными окнами, хотя у нее клаустрофобия. В начале сентября она разбила одно из окон, из-за чего на неделю ее посадили в карцер.

"Условия содержания с заклеенными окнами я считаю пыткой. Никакой опасности для общества я не несу. Единственный человек, которому я могу причинить вред в состоянии истерики и депрессии, я сама", — сказала в суде Пономаренко.

Ее адвокат Дмитрий Шитов настаивал на переводе журналистки под домашний арест. Однако суд оставил ее в СИЗО.

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