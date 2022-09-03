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Главная война с Россией Российская железная дорога получила разнарядку на 10 тыс. наемников, - Генштаб ВСУ

Российская железная дорога получила разнарядку на 10 тыс. наемников, - Генштаб ВСУ

3 сентября, 2022 суббота
20:30
война с Россией

Руководство Русской железной дороги разослало своим структурным подразделениям подготовить для участия в войне против Украины 10 тысяч сотрудников

Об этом вечером 3 сентября 2022 года сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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"Государственным компаниям Российской Федерации доведены новые нормы подбора "добровольцев" на войну. Так, компания "российские железные дороги" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт", - отметили в украинском Генштабе.

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Россия
военные силы Украины
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