Российская железная дорога получила разнарядку на 10 тыс. наемников, - Генштаб ВСУ

Об этом вечером 3 сентября 2022 года сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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"Государственным компаниям Российской Федерации доведены новые нормы подбора "добровольцев" на войну. Так, компания "российские железные дороги" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт", - отметили в украинском Генштабе.

Напомним, Россия формирует из наемников 3-й армейский корпус, который планирует задействовать в войне против Украины.

По информации военного эксперта Defense Express Валерия Рябых, противник, формируя 3-й корпус, планировал его использовать для усиления армии РФ по отдельным направлениям, но теперь речь идет о замещении утраченной техники и личного состава .

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