Российская ядерная рулетка снова испытывает на прочность наших атомщиков, - Галущенко об обесточивании Запорожской АЭС
Министр энергетики Галущенко заявил, что обесточивание Запорожской атомной электростанции - это российская ядерная рулетка, снова испытывающая на прочность украинских атомщиков
Об этом написал в Фейсбуке министр энергетики Украины Герман Галущенко .
"Запорожская атомная станция из-за российских обстрелов снова осталась без питания от энергосистемы Украины. Российская ядерная рулетка снова испытывает на прочность наших атомщиков. Станция в блекауте, работает на дизель-генераторах", – Галущенко комментирует очередное обесточивание ЗАЭС в результате обстрела армии РФ.
Галущенко отметил заявление лидеров "Группы семи" – мир определил ответственного за возможную атомную катастрофу. Она может быть вызвана длительной оккупацией, постоянным давлением на персонал и обстрелами объекта и электропередач.
"Такое заявление станет существенным рычагом в дальнейших судах над Россией, совершающим на территории Украины преступления, с которыми еще не сталкивался современный мир в своих войнах. Но миру, в первую очередь - Европе, нужна срочная деоккупация и демилитаризация станции, которая прямо сейчас вновь обесточена". .И это может привести к ядерной катастрофе.Мир должен срочно вводить санкции против российской атомной отрасли - только жестким давлением мы сможем остановить Россию, страну ядерного террориста!" – добавил министр.
- 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .
- 26 сентября МАГАТЭначало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
- 30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что кафиры заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.
- Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС решители заминировали первый и второй атомные энергоблоки.
- 12 октября в 08:59 в результате российских обстрелов повреждена подстанция, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.15
Покупка 40.15Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.45Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное