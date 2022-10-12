Об этом написал в Фейсбуке министр энергетики Украины Герман Галущенко .

"Запорожская атомная станция из-за российских обстрелов снова осталась без питания от энергосистемы Украины. Российская ядерная рулетка снова испытывает на прочность наших атомщиков. Станция в блекауте, работает на дизель-генераторах", – Галущенко комментирует очередное обесточивание ЗАЭС в результате обстрела армии РФ.

Галущенко отметил заявление лидеров "Группы семи" – мир определил ответственного за возможную атомную катастрофу. Она может быть вызвана длительной оккупацией, постоянным давлением на персонал и обстрелами объекта и электропередач.

"Такое заявление станет существенным рычагом в дальнейших судах над Россией, совершающим на территории Украины преступления, с которыми еще не сталкивался современный мир в своих войнах. Но миру, в первую очередь - Европе, нужна срочная деоккупация и демилитаризация станции, которая прямо сейчас вновь обесточена". .И это может привести к ядерной катастрофе.Мир должен срочно вводить санкции против российской атомной отрасли - только жестким давлением мы сможем остановить Россию, страну ядерного террориста!" – добавил министр.

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .

26 сентября МАГАТЭначало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что кафиры заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС решители заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

12 октября в 08:59 в результате российских обстрелов повреждена подстанция, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной.

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