Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на заявление Лунгеску.

Так она прокомментировала заявление Путина о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси.

"Российская ядерная риторика опасна и безответственна. НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжаем внимательный мониторинг ситуации. Мы не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые могли бы привести нас к корректировке нашей. Мы готовы защитить и оборонить всех союзников по НАТО", – сказала она.

Лунгеску также заявила, что ссылка Путина на распределение ядерных сил НАТО для оправдания своего решения является "совершенно ошибочной". Спикер подчеркнула, что НАТО, в отличие от РФ, свои обязательства выполняет.

"Союзники по НАТО действуют с полным уважением к собственным международным обязательствам. Россия постоянно нарушала свои обязательства в сфере контроля над вооружением, последним таким случаем стала приостановка ее участия в новом договоре START. Россия должна вернуться к его соблюдению и действовать в духе "доброй воли", - подчеркнула Оана Лунгеску.