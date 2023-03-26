Российская ядерная риторика опасна и безответственна, - НАТО
Представитель НАТО Оана Лунгеску назвала российскую ядерную риторику опасной и безответственной, а сравнение с распределением ядерных сил НАТО - ложным
Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на заявление Лунгеску.
Так она прокомментировала заявление Путина о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси.
"Российская ядерная риторика опасна и безответственна. НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжаем внимательный мониторинг ситуации. Мы не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые могли бы привести нас к корректировке нашей. Мы готовы защитить и оборонить всех союзников по НАТО", – сказала она.
Лунгеску также заявила, что ссылка Путина на распределение ядерных сил НАТО для оправдания своего решения является "совершенно ошибочной". Спикер подчеркнула, что НАТО, в отличие от РФ, свои обязательства выполняет.
"Союзники по НАТО действуют с полным уважением к собственным международным обязательствам. Россия постоянно нарушала свои обязательства в сфере контроля над вооружением, последним таким случаем стала приостановка ее участия в новом договоре START. Россия должна вернуться к его соблюдению и действовать в духе "доброй воли", - подчеркнула Оана Лунгеску.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны сообщили, что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
- В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения".
- Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
- Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что если Россия разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции.
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