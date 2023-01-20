Российская вооруженная агрессия повлияла на жизнь 1,7 млрд населения планеты, - Мезенцева
Глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщила, что российская вооруженная агрессия нанесла ущерб и повлияла на жизнь 1,7 млрд населения планеты
Об этом заявила глава постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы в эфире медиацентра.
"В соответствии со статистикой ООН, брутальная российская агрессия против Украины нанесла ущерб и повлияла на жизнь граждан более 90 стран во всем мире, и 1,7 млрд населения нашей планеты. Речь идет и о тематиках, которые обсуждались на полях Саммита, в рамках безопасности продовольствия, энергетической системы, изменений в поставках энергетики", - подчеркнула она.
Также, ссылаясь на данные Всемирного банка, Мария Мезенцева отметила: оценка ущерба от полномасштабного вторжения РФ в 350 млрд занижена
"Мы знаем, что 350 млрд убытков - это просчет немного занижен от Всемирного банка. Цифра от Украины намного выше. Но интересным заключительным мнением Форума стало то, что если Украине не помочь прямо сейчас в поставке весомого военного оснащения, в экономической сфере, поддержать дальнейшие санкции, запустить механизмы компенсации и создать специальный трибунал за преступление агрессии - все расходы будут иметь гораздо большую цену, если наши партнеры будут откладывать такие решительные шаги и такую помощь", - утвердила глава постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
- Напомним, по данным KSE, по состоянию на ноябрь 2022 года только украинская инфраструктура понесла убытки более чем на $135,9 млрд в результате полномасштабного российского вторжения.
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