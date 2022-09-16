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Аналитика

Российская военная авиация стала чаще пропадать в украинском небе. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
16 сентября, 2022 пятница
21:15
война с Россией Сергей Згурец

Вражеская авиация пропадает с поля боя по двум причинам. Во-первых, ее просто уничтожают. Во-вторых, российская авиация боится появляться в зоне, где действует наша противовоздушная оборона.

Вооруженные силы Украины деоккупировали город Купянск

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территорию Украины от российских оккупантов. По последней информации от подразделения "Кракен" враг был выбит с левобережной части Купянска. Теперь город полностью деоккупирован. Контрнаступление ВСУ уже продолжается на левом берегу реки Оскол. Также сегодня президент Украины провел заседание ставки Верховного Главнокомандующего, на которой обсуждали обеспечение украинской армии и список вооружения, необходимого для дальнейшего освобождения украинских территорий. Это заседание совпало с объявлением США нового пакета военной помощи Украине на сумму свыше $600 млн. В этот пакет традиционно вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, 36 тыс. боеприпасов к 122-мм пушкам, а также 4 контрбатарейных радара для борьбы с беспилотниками. Отдельно следует выделить 1000 155-мм артиллерийских боеприпасов. Вероятно, речь идет об артиллерийских снарядах Excalibur. Кстати, снаряды Excalibur поставляются в Украину со специальными устройствами, позволяющими использовать Excalibur из любой артиллерийской системы калибром 155-мм.

Военная помощь Украине от Германии

Германия поставит Украине 50 новых бронемашин Dingo, а также 2 пусковые системы РСЗО Mars II и 200 ракет к ним. Поэтому теперь у Украины будет 24 РСЗО HIMARS гусеничных MRLS. Однако дело опять не дошло до немецких танков Leopard. Хотя немецкая газета Bild сообщила о том, что после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине, в Германии и за рубежом нарастает политическое давление на канцлера Шольца в пользу предоставления Украине тяжелого вооружения. В частности танков Leopard I, Leopard II и БМП Marder. За такое политическое решение выступает большинство германского правительства. Поэтому надеемся, что такое решение будет принято.


Немецкий РСЗО MARS II.

Российские самолеты боятся пересекать воздушное пространство Украины

На фоне успешного контрнаступления, стоит отметить и профессиональную работу противовоздушной обороны ВСУ по уничтожению вражеских самолетов, вертолетов, ракет и беспилотников. Сегодня в Генштабе сообщили, что за последние 24 часа средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены самолет СУ-24, 3 крылатые ракеты "Искандер" и оперативно-тактический беспилотник "Орлан". Однако стоит упомянуть, что было до этого. В период с 29 августа по 12 сентября были сбиты 9 российских военных самолетов. 14 сентября ВСУ уничтожили сразу 4 военных самолета оккупантов. Интересно и то, что зарубежное издание Forbes вышло с заголовком "Военно-космические силы России пропадают в самое худшее время — во время контрнаступления Украины". Вражеская авиация пропадает с поля боя по двум причинам. Во-первых, ее просто уничтожают. Во-вторых, российская авиация опасается появляться в зоне, где действует наша противовоздушная оборона.

За 14 последних дней Россия потеряла больше 300 танков

Также успешно идет уничтожение и захват российских танков. За последние две недели в Харьковской и Херсонской области россияне потеряли больше 300 танков. Чтобы компенсировать потери военной техники, россияне начинают снимать с хранения танки Т-90. Эти танки достаточно дефицитны для России. На хранении находятся более 200 таких танков.

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