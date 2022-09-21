Российская власть передала Саудовской Аравии 10 плененных в Украине иностранцев, - СМИ
Россия передала Саудовской Аравии 10 плененных в Украине иностранцев, среди них британцы, американцы, марокканец, швед и хорват
Об этом пишет Al-Arabiya .
Отмечается, что российская власть передала Саудовской Аравии 10 плененных в Украине иностранцев. Самолет с ними уже приземлился в арабской стране.
Посредником в этих переговорах был саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман. Он напрямую общался с Кремлем и украинской стороной.
Известно, что россияне передали пятерых британцев, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и двух американцев. Их имен пока не называют, но, вероятно, россияне отпустили гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребига, граждан Великобритании Джона Гардинга, Эндрю Хилла, Дилана Хили, Шона Пиннера и Эйдена Эслина, гражданина Марокко Саадуна Брагима, а также двух граждан США - Александра Дрюке и Энди Хьюна. Некоторых из них боевики на оккупированном Донбассе уже успели "приговорить" к смертной казни.
- 20 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган, Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных. "200 заложников будут обмениваться по договоренности между сторонами. Я думаю, что будет сделан значительный шаг", – отметил он.
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