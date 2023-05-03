Российская вина и российские интеллектуалы
Екатерина Шульман достаточно специфически понимает вину россиян
Недавно мы смеялись над Ани Лорак. Писали, что она – недалекая женщина, которая в попытках пропетлять, попала на самое дно формулировок. Называя войну "этой ситуацией" и "случилось то, что случилось". Больше всего стебались даже не над любовью певицы к деньгам, а над ее невероятной тупостью и необразованностью. Что называется – бабочки в голове.
Но вот посмотрим на их высоколобую интеллектуалку, знающую много разных умных слов и умеющую складывать их в предложение. Ее интеллектуальность и высоколобость настолько мощны, что в России стали почти мемом.
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Ее муж, литературовед, даже когда-то, обыгрывая имидж жены, написал длиннющее сообщение, в котором нарочито заумно анализировал строки из песни рэпера Оксимирона: "Нет милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман".
К примеру:
"В сталкивании лбами разноуровневых элементов, чтобы то выдавали, вот сшибки, нейтрино нового смысла - в этом творческий метод Оксимирона. "Красота и уродство" - это такой ЦЕРН по расшибанию явлений, спекшихся в мем, говорящих элементарными, друг о друга".
Вот так.
А теперь посмотрим, что интеллектуалка пишет в ответ на сообщение о вине россиян и нежелание многих из них осознавать ее. Дом сгорел, канализацию прорвало. Прекрасные метафоры. Россия как дом без ремонта, с плавающим по полу говном. А убирать запрещено.
А у соседа дом сгорел, вот так. Проводка, вероятно, была неисправна. Случилось, так сказать, что случилось.
Какими бы умными и образованными они ни были, но рано или поздно превращаются в Ани Лорак.
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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.
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