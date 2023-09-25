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Российская церковь в Украине продолжает действовать. Почему?

25 сентября, 2023 понедельник
08:25
Статьи

Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады, на днях сделал достаточно громкое заявление о том, что в парламенте нет 226 голосов для принятия закона о запрещении деятельности РПЦ в Украине. И поэтому он не хочет выносить соответствующие законопроекты в зал заседаний, ведь "проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно"

Не все, однако, пропало, потому что среди депутатов "пока идет внутренняя дискуссия, которая проходит не только внутри "Слуги народа", но и в рамках других партий, которые позиционируют себя как патриотические". А когда дискуссия закончится и Согласительный совет проголосует за включение церковных законопроектов в повестку заседаний ВРУ, тогда процесс сдвинется с места.

Спикер парламента сказал одну пятую правды, следовательно, на самом деле он произнес почти полную ложь.

Монобольшинство существует и держится крепко

Среди "слуг народа" действительно недостаточная поддержка этих законопроектов, следовательно, это единственная правда в словах Стефанчука. Все остальное неправда, потому что решение дела о запрете деятельности РПЦ не зависит от предпочтений депутатов монобольшинства.

В Украине все прекрасно понимают, что политические решения принимаются на улице Банковой, а не под куполом ВРУ. Свежий тому пример - это заблокирование "слугами" открытия электронных деклараций чиновников еще на один год. Под давлением общественности и наших западных партнеров президент ветировал закон.

За его последующее принятие с учетом вето проголосовали 341 депутат, фракция "слуг" почти единогласно. Можно? Можно. Монобольшинство существует? Существует и горячо поддерживает действия своего лидера.

"Государственной тайной" Офиса президента является то, что "русский дух" не выветрился из его кабинетов вместе с утратой поста главы СБУ Иваном Бакановым - ревностным верующим Украинской православной церкви Московского патриархата.

В окружении Владимира Зеленского идейных сторонников "русского мира" осталось предостаточно. И это они тормозят процесс запрещения деятельности РПЦ в нашей стране, а не "слуги" в парламенте. Тормозят в угоду российскому врагу и его церковной структуре в Украине.

Депутаты ответственны

Такое переложение ответственности – еще одна неправда от спикера ВРУ. На решение о блокировании работы над церковными законами не влияет ситуация "в патриотических" фракциях, потому что с "Европейской солидарностью" и "Голосом" все ясно.

В ноябре прошлого года по моей инициативе внесен в ВРУ проект "Закона об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" № 8221. Его подписали депутаты от всех фракций, следовательно, он максимально "деполитизирован". К чести членов Комитета по вопросам гуманитарной политики и свободы слова необходимо подчеркнуть, что они единогласно поддержали этот законопроект.

Во власти, однако, решили, что нужно собственное, более "правильное" предложение. Ее разработка поручена Государственной службе по вопросам этнополитики и свободы совести, которая совместно с религиоведами подготовила законопроект № 8371. Он настолько беззуб, что его радостно поддержала даже УПЦ МП.

Правительственный законопроект направлен в Комитет по гуманитарной политике и свободе слова, все члены его поддержали, считая, что во время дальнейшей законодательной работы в парламенте сможем его объединить с законопроектом № 8221.

Следовательно, неправда является утверждение о "юридической безответственности" предложения ставить церковные законопроекты на голосование всеми депутатами.

Безответственно "заморозить" уже на 10 месяцев законопроект №8221 и другие церковные законопроекты, хотя профильный комитет гарантирует профессиональную работу над ними с участием всех заинтересованных сторон.

Церковь московская, а не украинская

Теперь о сути проблемы, то есть "политической безответственности" украинской власти и о том, почему это исключительно в интересах России.

Начнем с того, что "заморозкой" церковных законопроектов руководство государства действует вопреки решению Совета национальной безопасности и обороны от 1 декабря 2022 г. и заявлению президента Зеленского об обеспечении "духовной независимости".

Запрет деятельности РПЦ в Украине был темой заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, следовательно, военно-политическим руководством государства отнесен к вопросам, влияющим на ход военных действий.

Кроме того, делая невозможным народным депутатам работу над укреплением национальной безопасности в сфере церковных отношений (деколонизации Украины), руководство парламента пренебрегает выводами государственных институций и религиоведов об отсутствии расторжения связей церкви митрополита Онуфрия с РПЦ. Тем самым власти помогают УПЦ МП поддерживать фикцию о ее т.н. "отграничении" от Москвы.

Во властных кулуарах можно узнать, что отсутствие радикальных решений в церковном вопросе связано с "созреванием" митрополита Онуфрия до провозглашения автокефалии УПЦ МП. А тогда – как слышим – “процесс рвонет”.

Орест Березовский ничего подобного не провозгласит, ибо "русский мир" – это его собственный мир, о чем он искренне признался. Равно как и о наличии своего российского гражданства.

Митрополита Онуфрия не привлекает мираж предоставления "нового Томоса" (после объединения ПЦУ и УПЦ МП) и создания Киевского патриархата, ибо для него (и подавляющего большинства иерархов московской церкви) "два убо Рима падоша, а третий [Москва] стоит, а четвертом не быть" – как вывел монах Филофей Псковский на рубеже XIV и XV вв.

Онуфрий не слышит и не понимает аргументов о том, что "Святая Русь", "Третий Рим" и "русский мир" – это формулы имперской идеологии, замешанной на еретическом прочтении Откровения св. Ивана Богослова. Призванием же украинского православия является взращивание и развитие Киевского христианства.

УПЦ МП не отождествляет себя ни с Киевским христианством, ни с Украинским государством, ни с экзистенциальными интересами украинского народа, которому грозит геноцид от российского агрессора.

Кладка до самого неба

Более 80% украинцев выступает за запрет деятельности РПЦ, понимая значение расторжения каких-либо связей с Россией для нашего сопротивления, искоренения российской агентуры и скорейшего завершения войны. Именно в условиях войны власти обязаны действовать в интересах государства и народа.

В то же время, власть пренебрегает мнением подавляющего большинства общества и решениями СНБО. В угоду политической конъюнктуре она отрицает основные акты создания государства, потому что таков Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Россия напала на нас, потому что в восприятии ее преступного руководства Украина – это "государство будто". Без национальной идентичности, исторических традиций с атрофированными государственными институтами. Такое государство, а на самом деле территорию, можно "взять голыми руками".

Оккупант надеялся получить поддержку от лояльных к себе структур, из которых на первом месте стояла (и дальше стоит) УПЦ МП.

Враг ошибся, потому что в столкновении с реальностью "освобождения русскоязычного населения бывшей Украины" абсолютное большинство украинцев хочет отгородиться от "русского мира" стеной вплоть до неба.

Власть в позе страуса

"Слуги" аргументируют, что запрещать деятельность РПЦ нельзя, потому что это самая большая конфессия в Украине, а ее запрет разожжет внутренний конфликт. А провоцировать конфликты недопустимо во время войны.

УПЦ МП уже не самая большая религиозная организация – как по количеству приходов, так и по количеству верующих. Первой стала ВТО. Конфликты вызывает не запрет деятельности РПЦ (в обществе сложился почти консенсус по поводу такого решения), а законодательное бездействие власти.

Люди вынуждены сами брать дела в свои руки и голосовать за переходы в ВТО. И именно этот процесс иногда сопровождается скандалами, о которых на весь мир взывает УПЦ МП, Россия и ее агентура за границей. С огромным ущербом для имиджа нашего государства.

Закрывая глаза на эти факты, власти пытаются встать в позу страуса: спрятать голову в песок с надеждой, что никто не увидит самого страуса. Но страуса все видят: украинцы, Вселенский патриарх, наши западные партнеры и, конечно, Москва.

Уже давно пора, чтобы страус вынул свою голову из песка, огляделся вокруг и взглянул правде в глаза. Запрет деятельности РПЦ в Украине - это обязанность власти, потому что его невыполнение будет равно работе врага.

И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократии как можно скорее необходимо принять законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Общество
Николай Княжицкий
УПЦ МП
ПЦУ
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