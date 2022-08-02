Российская "точка У" на детской площадке: оккупанты разминируют Мариуполь только в местах собственного пребывания
Во временно оккупированном Мариуполе рашисты разминируют территорию только там, где находятся сами. Поэтому город остается опасным для мирных жителей
Об этом информирует в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко .
"Мариуполь остается сверхбезопасным для гражданских. Разминирование оккупанты проводят исключительно в точках собственного интереса - заводы, порт и пляжи, где отдыхают мрази", - пишет Андрющенко.
В квартирах, во дворах, на улицах рашисты не убирают остатки мин и снарядов.
Кроме того, на детской площадке остается российская "точка У", которую саперы не убирают даже после местных вызовов.
"Люди неделями ждут разминирования. Сколько это еще унесет жизней? Вопрос риторический", - добавил советник городского головы Мариуполя.
- В Мариупольскую больницу №2, в которой оккупанты обустроили военный госпиталь, недавно завезли большое количество раненых солдат ВС РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.19
Покупка 39.19Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 41.02
- Актуальное
- Важное