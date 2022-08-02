Об этом информирует в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко .

"Мариуполь остается сверхбезопасным для гражданских. Разминирование оккупанты проводят исключительно в точках собственного интереса - заводы, порт и пляжи, где отдыхают мрази", - пишет Андрющенко.



В квартирах, во дворах, на улицах рашисты не убирают остатки мин и снарядов.



Кроме того, на детской площадке остается российская "точка У", которую саперы не убирают даже после местных вызовов.



"Люди неделями ждут разминирования. Сколько это еще унесет жизней? Вопрос риторический", - добавил советник городского головы Мариуполя.

В Мариупольскую больницу №2, в которой оккупанты обустроили военный госпиталь, недавно завезли большое количество раненых солдат ВС РФ.

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