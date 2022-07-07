Российская теннисистка, играющая за Казахстан и вышедшая в финал Уимблдона, выступила против войны в Украине
Звезда тенниса российского происхождения Елена Рыбакина призывает прекратить войну в Украине после того, как получила место в финале Уимблдона
Об этом сообщает SkyNews.
"Я просто хочу, чтобы война как можно скорее закончилась и был мир", - сказала 23-я ракетка мира.
23-летняя Рыбакина родилась в Москве, но в 2018 году изменила международную принадлежность, то есть ей разрешено соревноваться на Уимблдоне, тогда как игрокам из России и Беларуси запрещено из-за вторжения в Украину.
Сегодня, 7 июля, Елена Рыбакина стала второй финалисткой нынешнего розыгрыша Уимблдона. В полуфинале турнира казахстанская теннисистка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп.
Рыбакина впервые в своей карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. В главном матче она сыграет против Онс Жабер, которая сегодня в трех сетах обыграла немку Татьяну Марию. Решающий поединок турнира состоится в субботу, 9 июля.
- Украинская теннисистка Людмила Киченок в команде с латышкой Еленой Остапенко вышли в полуфинал парного Уимблдона.
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