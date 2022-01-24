Российская телеведущая Татьяна Лазарева станет тренером нового сезона украинской "Лиги смеха"

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на пресс-службу 1+1.



"Я не сразу согласилась, поскольку последние годы мне хотелось отойти от юмора и была какая-то робость быть тренером "Лиги Смеха". Но потом подумала, что это глупости, и согласилась. Я смотрела проект, мне нравится этот формат", - сказала Татьяна. Лазарева.



В тернерский состав вошли Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов и Игорь Ласточкин.



Кроме этого, ведущим проекта вместе с Евгением Кошевым станет фронтмен команды "Загорецкая Людмила Степановна" Виктор Розовый.



Участниками фестиваля девятого сезона стали команды "Олег ТВ", "Соль", "Велосипед", "ВВ", "Театр имени Павлова", "ФРАУ", "Натали", "Метро Одесская", "Блинчики", "Дядя" Игорь", "Скучная жизнь Гриши и Димы", "Минипанки", "Лови кураж", "Владимирский централ", "Мы слышали Гагару", "Между делом", "Х.П.З.Я.", "ОГО" .



Дату телепремьеры девятого сезона пока не объявили.

Напомним, ранее стало известно, что 24 января 2021 года в РФ стартует кастинг на франшизу кварталовской "Лиги Смеха".

Кварталовцы отметили, что всеми правами на реализацию продуктов "Квартал 95" за границей владеет шведская фирма Eccho Rights.

19 января 2021 года стало известно, что в российской версии украинского проекта "Лига Смеха" хотят принять участие команды из оккупированных Донецка, Керчи и Симферополя.