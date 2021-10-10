Российская телеведущая Собчак попала в ДТП с двумя погибшими
Авто с российской телеведущей Ксенией Собчак вблизи Сочи попало в ДТП, в результате которого погибли два человека
Об этом сообщает российская служба BBC .
Автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. Информацию об этом подтвердила сама телеведущая.
Авария произошла вечером 9 октября, автомобиль Mercedes S500, в котором находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Во втором автомобиле было три человека: один из них погиб на месте ДТП, другой умер в больнице, а третийя остается в тяжелом состоянии.
Российские СМИ сообщают, что Собчак находилась в авто на пассажирском сиденье. Сама она утверждает, что получила сотрясение мозга, однако от госпитализации отказалась.
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