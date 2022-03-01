Российская техника зашла в Херсон, идут бои, - мэр
В Херсон вошли российские танки и БТРы, закрепившись в нескольких точках города
Об этом рассказал мэр города Игорь Колыхаев .
"Думаю, это регулярная российская армия. Отпор осуществляется только силами терробороны", - сказал он.
По его словам, власть пытается погасить пожары. В городе зафиксированы мародеры.
"Все мы с заместителями находимся в горсовете, координируем работу тех служб, которые готовы выезжать, которые не боятся. Потому что идет отключение газа из-за попадания в дома. Идет отключение электричества", - добавил Колыхаев.
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