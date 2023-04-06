Российская соцсеть ВКонтакте блокирует рекламу способов выезда из РФ
Подконтрольная Кремлю соцсеть ВКонтакте блокирует информацию, связанную с возможностями для россиян уехать за границу
Об этом сообщают российские СМИ.
В службе поддержки соцсети заявили, что на площадке "недопустима реклама о получении вида на жительство или гражданства" другой страны, а также услуг, прямо или косвенно связанных с переездом из России.
Соцсетью руководит сын первого замглавы администрации президента Владимир Кириенко. Запрет на рекламу услуг по эмиграции появился в соцсети на фоне мобилизации в РФ.
- В октябре 2022 года стало известно, что с начала российской мобилизации из РФ уехали около 700 тыс. человек - как уехавшие с туристической целью, так и сбежавшие от мобилизации.
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