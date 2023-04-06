Об этом сообщают российские СМИ.

В службе поддержки соцсети заявили, что на площадке "недопустима реклама о получении вида на жительство или гражданства" другой страны, а также услуг, прямо или косвенно связанных с переездом из России.

Соцсетью руководит сын первого замглавы администрации президента Владимир Кириенко. Запрет на рекламу услуг по эмиграции появился в соцсети на фоне мобилизации в РФ.