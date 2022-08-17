Об этом спикер МИД Олег Николенко написал в собственном фейсбуке.

"Пока нам непонятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и совершает подмену понятий в вопросе о причинах и следствиях агрессии России против Украины", - говорится в комментарии.

В МИД привели ряд примеров с материалами российской DW, в которых содержались такие тезисы, как "признать Украину террористическим государством", "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина", "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун" и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентских супругов.

Николенко добавил, что Deutsche Welle – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками.

"Из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT. И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW", - говорится в заявлении.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в ЕС, например в туристических целях. "Это война Путина. И потому мне тяжело с этой идеей", - сказал он. По словам Шольца, ЕС уже принял решение о персональных санкциях против людей из центров принятия решений в Москве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb