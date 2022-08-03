Российская система управления и обеспечения на правом берегу Херсонщины разрушена, - военный эксперт Коваленко
На правобережье Херсонской области разрушена система управления и система обеспечения российской армии, она несовершенна и неэффективна
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Создается такое впечатление, что они пытаются именно на правом берегу Херсонской области сконцентрировать почти весь свой потенциал десантных войск, которые присутствуют в Украине. Надо заметить, что они используют ресурс 35-й общевойсковой армии, хотя это использование сомнительно, потому что она в большинстве сконцентрирована на левом берегу области. Возникает вопрос - как они обеспечат техническую переброску бронетанковых подразделений, обеспечение боеприпасами и горюче-смазочными материалами этой группы войск, которая набирает рекордные показатели в этом районе", - отметил он.
Коваленко отметил, что эту группу войск нечем обеспечивать.
"У них на правобережье Херсонской области полностью разрушена система управления и система обеспечения. Почти все склады на этой территории жмутся почти к берегу Днепра. Россияне пытаются исключить возможность использования HIMARS по этим объектам, хотя это невозможно. До ближайших позиций ВСУ 20-40 километров, то есть HIMARS способен уничтожать эти объекты, это только вопрос времени. Система обеспечения и управления там несовершенна и неэффективна", - подытожил эксперт.
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