Российская система исполнения наказаний ужесточилась к украинским гражданам, - Чубаров
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что многие украинские политзаключенные незаконно остаются в российских тюрьмах
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украинские политзаключенные находятся в очень затруднительном положении. Российская система исполнения наказаний ужесточилась в отношении условий содержания украинских граждан и крымских политзаключенных. За день до смерти Джемиля Гафарова, а мы считаем его смерть убийством, он обращался в тюремную администрацию с жалобами на состояние здоровья. Его адвокат писал письма с требованиями лечения. В день смерти, а мы говорим убийства Джемиля Гафарова, адвокат получил ответ от тюремной администрации, что у Джемиля Гафарова все хорошо и он находится под врачебным контролем", - подчеркнул Чубаров.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа также добавил, что имеет список больных политзаключенных, находящихся за решеткой.
"До убийства Джемиля Гафарова был также убит Константин Ширинг, его обвинили в том, что якобы он диверсант. У нас есть список политзаключенных, где указано, кто болен и находится за решеткой. Этот список еще месяц назад был передан российской стороне, но ничего они не сделали. Мы волнуемся за судьбу Амета Сулейманова, у него заболевание сердца. Также сейчас ждет приговора Александр Сизиков. Он совершенно незрячий и его россияне обвиняют тоже в терроризме", - подчеркнул Чубаров.
- Напомним, в Крыму российские военные пришли с обысками и пытали активиста из Судака Дмитрия Демчука, занимавшегося освещением экологических проблем во временно оккупированном полуострове.
- 10 февраля в российском следственном изоляторе города Новочеркасска скончался крымскотатарский пленник Кремля Джемиль Гафаров
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