Российская система исполнения наказаний ужесточилась к украинским гражданам, - Чубаров

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украинские политзаключенные находятся в очень затруднительном положении. Российская система исполнения наказаний ужесточилась в отношении условий содержания украинских граждан и крымских политзаключенных. За день до смерти Джемиля Гафарова, а мы считаем его смерть убийством, он обращался в тюремную администрацию с жалобами на состояние здоровья. Его адвокат писал письма с требованиями лечения. В день смерти, а мы говорим убийства Джемиля Гафарова, адвокат получил ответ от тюремной администрации, что у Джемиля Гафарова все хорошо и он находится под врачебным контролем", - подчеркнул Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа также добавил, что имеет список больных политзаключенных, находящихся за решеткой.

"До убийства Джемиля Гафарова был также убит Константин Ширинг, его обвинили в том, что якобы он диверсант. У нас есть список политзаключенных, где указано, кто болен и находится за решеткой. Этот список еще месяц назад был передан российской стороне, но ничего они не сделали. Мы волнуемся за судьбу Амета Сулейманова, у него заболевание сердца. Также сейчас ждет приговора Александр Сизиков. Он совершенно незрячий и его россияне обвиняют тоже в терроризме", - подчеркнул Чубаров.