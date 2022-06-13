Об этом Казанский написал в facebook .

По его словам, логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в России вместо McDonald's, был украден у португальской компании Matosmix, занимающейся производством кормов для животных.

"Корм. Для. Животного. Да, это не шутка. Вот ее сайт: https://www.matosmix.pt . Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они прекрасно справляются сами, без посторонней помощи", - написал Казанский. .

16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила , что окончательно покидает российский рынок.

12 июня в России на смену McDonald's открыли сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка".

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