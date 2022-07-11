Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников. Россия хотела показать, что имеет мощный ВПК (военно-промышленный комплекс) - #аналоговнет. Все увидели: знаменитая С-300 ловит" ракеты, как российские футболисты – мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?”, – написал Подоляк

11 июля ВСУ нанесли удар по скоплению противника на Херсонщине, - ОК "Юг".

В тот же день ВСУ показали освободившееся село в Херсонской области. Осталась только "мертвая" вражеская техника.

10 июля министр обороны рассказал , что президент приказал украинским военным вернуть оккупированные территории на Юге Украины, которые важны для экономики страны.