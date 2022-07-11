Российская С-300 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи, - Подоляк
Советник главы Офиса президента высмеял зенитно-ракетный комплекс С-300, находящийся на вооружении армии РФ
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников. Россия хотела показать, что имеет мощный ВПК (военно-промышленный комплекс) - #аналоговнет. Все увидели: знаменитая С-300 ловит" ракеты, как российские футболисты – мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?”, – написал Подоляк
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