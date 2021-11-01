Российская риторика об Украине вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности, - посольство США

Об этом сообщает Радио Свобода.



"Поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина. Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности", – говорится в заявлении посольства.



В посольстве также призвали соблюдать условия соглашения о прекращении огня. Это касается обеих сторон конфликта.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 4 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения