Российская риторика об Украине вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности, - посольство США
Посольство США в Украине опубликовало заявление об обострении ситуации на Донбассе, в котором назвало официальную российскую риторику вводящей в заблуждение и способствующей эскалации напряженности
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина. Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности", – говорится в заявлении посольства.
В посольстве также призвали соблюдать условия соглашения о прекращении огня. Это касается обеих сторон конфликта.
- Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 4 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное