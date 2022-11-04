Российская ракета снова попала в объект энергетики Украины. Повреждения существенные, но без жертв
В пятницу россияне нанесли очередной ракетный удар по одному из предприятий ДТЭК "Энерго"
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Сегодня от ракетных обстрелов в очередной раз пострадало одно из предприятий ДТЭК "Энерго". Это уже 12-я атака на энергетические предприятия ДТЭК "Энерго" за последний месяц. По предварительной информации, во время сегодняшнего обстрела пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки энергетическое оборудование предприятия получило существенные повреждения. После окончания обстрелов работники ДТЭК оперативно приступят к ремонтным работам.
В компании также сообщили, что из соображений безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники. Остальные работают в удаленном режиме.
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