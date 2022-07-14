Об этом сообщили сотрудники полиции Харьковской области в Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, за минувшие сутки российские войска обстреляли из ракетных установок Харьков и область. В результате этих обстрелов частично пострадало депо Харьковского метрополитена, разрушены жилые дома и газораспределительная подстанция, а также горели поля с урожаем.

"Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров", - отмечают харьковские правоохранители.

Также полиция Харьковской области получила от харьковчан информацию о 10 человек, которые могут подозреваться в сотрудничестве с оккупантами. В настоящее время они задержаны и проводится проверка.

Как сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, ночью на 14 июля оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова - в 23 часа и после 2 часа.

"Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Спасатели ликвидировали пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - написал он.

Также за прошедшие сутки враг хаотично обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.

"Разрушены частные дома, хозяйственные постройки автомобили. В Изюмском районе обстрелами россиян повреждена критическая инфраструктура, горела крыша распределительного пункта электросетей одного из лечебных учреждений", - говорится в сообщении.

В течение суток от российской агрессии пострадали и госпитализированы 2 мирных жителя Чугуевского района.