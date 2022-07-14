Российская ракета разрушила помещение депо метрополитена в Харькове
В результате ракетного удара по Харькову российскими оккупантами были частично разрушены помещения метрополитена, газораспределительная подстанция и жилые дома
Об этом сообщили сотрудники полиции Харьковской области в Фейсбуке.
Как говорится в сообщении, за минувшие сутки российские войска обстреляли из ракетных установок Харьков и область. В результате этих обстрелов частично пострадало депо Харьковского метрополитена, разрушены жилые дома и газораспределительная подстанция, а также горели поля с урожаем.
"Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров", - отмечают харьковские правоохранители.
Также полиция Харьковской области получила от харьковчан информацию о 10 человек, которые могут подозреваться в сотрудничестве с оккупантами. В настоящее время они задержаны и проводится проверка.
Как сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, ночью на 14 июля оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова - в 23 часа и после 2 часа.
"Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Спасатели ликвидировали пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - написал он.
Также за прошедшие сутки враг хаотично обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.
"Разрушены частные дома, хозяйственные постройки автомобили. В Изюмском районе обстрелами россиян повреждена критическая инфраструктура, горела крыша распределительного пункта электросетей одного из лечебных учреждений", - говорится в сообщении.
В течение суток от российской агрессии пострадали и госпитализированы 2 мирных жителя Чугуевского района.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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