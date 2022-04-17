Российская ракета разрушила кухню гуманитарной инициативы "World Central Kitchen" в Харькове

Об этом сообщает исполнительный директор World Central Kitchen Нейт Мук.



"Вот такая реальность – приготовление пищи – это героический акт храбрости", – заметил Мук.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки в Харькове было 23 обстрела и ракетный удар . Погибли трое гражданских, 31 – ранены.

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Известно, что ракетный удар унес жизни одного человека, еще четверо сотрудников инициативы получили ранения."Работа не прекращается! Сегодня команда ресторана перевозит все пищевые продукты и неповрежденное оборудование в другое место кухни в Харькове. Пострадавший персонал чувствует себя хорошо и вся команда хочет продолжать готовить", - подчеркнул Мук.