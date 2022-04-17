Российская ракета разрушила кухню гуманитарной инициативы "World Central Kitchen" в Харькове
Гуманитарная инициатива "World Central Kitchen" в Харькове пострадала от ракетного удара, унесшего жизни одного человека и ранившего четырех
Об этом сообщает исполнительный директор World Central Kitchen Нейт Мук.
"Вот такая реальность – приготовление пищи – это героический акт храбрости", – заметил Мук.
"Работа не прекращается! Сегодня команда ресторана перевозит все пищевые продукты и неповрежденное оборудование в другое место кухни в Харькове. Пострадавший персонал чувствует себя хорошо и вся команда хочет продолжать готовить", - подчеркнул Мук.
- Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки в Харькове было 23 обстрела и ракетный удар . Погибли трое гражданских, 31 – ранены.
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