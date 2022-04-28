Российская ракета попала в заброшенную промзону в Днепропетровской области
Российские захватчики 28 апреля попали ракетой по пустому бывшему заводу в Синельниковском районе Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.
"Днепропетровщина. 28 апреля. 8:45. У нас "прилет" в Синельниковском районе", - написал Резниченко.
Ракета попала в бывший завод.
"Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", – прокомментировал глава ОВА.
- Ранее сообщалось, что благодаря разведданным США российские оккупанты стреляют по полям, а наша ПВО не попадает под удары.
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