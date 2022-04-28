Российская ракета попала в заброшенную промзону в Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.



"Днепропетровщина. 28 апреля. 8:45. У нас "прилет" в Синельниковском районе", - написал Резниченко.



Ракета попала в бывший завод.



"Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", – прокомментировал глава ОВА.

Ранее сообщалось, что благодаря разведданным США российские оккупанты стреляют по полям, а наша ПВО не попадает под удары.