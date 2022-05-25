Российская ракета попала в ТРЦ в центре Запорожья
Россия ракетным ударом повредила запорожский ТРЦ "Аврора"
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев в фейсбуке.
"Удар подвергся Шевченковскому и Александровскому районам. Очень много инфраструктуры города, магазины повреждены. Одна из крылатых ракет, которую кафиры выпустили по Запорожью, попала в ТЦ "Аврора", - сказал он.
Хотя снаружи шестиэтажное здание кажется относительно целым, внутри оно испытало значительные разрушения.
Расположенный в центральной части города ТРЦ "Аврора" имеет около сотни магазинов, в общей сложности занимающих 13,5 тыс. кв. м. С начала полномасштабного вторжения ТРЦ был закрыт .
Напомним, утром 25 мая кафиры ударили крылатыми ракетами по Запорожью. Одну из них удалось сбить ПВО. 62 дома повреждены.
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