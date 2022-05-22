Российская ракета попала в реку на Днепропетровщине
Российская ракета упала в реку Самара в Павлоградском районе Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара", – написал он.
Резниченко подчеркнул, что обошлось без пострадавших.
"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", - добавил глава ОВА.
- Напомним, в ночь на 20 мая россияне дважды обстреляли Большую Костромку на Днепропетровщине, в результате чего в домах выбило стекла.
- 19 мая оккупанты 5 раз обстреляли Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, разрушив дома.
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