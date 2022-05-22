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Российская ракета попала в реку на Днепропетровщине

22 мая, 2022 воскресенье
16:28
война с Россией

Российская ракета упала в реку Самара в Павлоградском районе Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара", – написал он.

Резниченко подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", - добавил глава ОВА.

  • Напомним, в ночь на 20 мая россияне дважды обстреляли Большую Костромку на Днепропетровщине, в результате чего в домах выбило стекла.
  • 19 мая оккупанты 5 раз обстреляли Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, разрушив дома.

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