Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара", – написал он.

Резниченко подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", - добавил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 20 мая россияне дважды обстреляли Большую Костромку на Днепропетровщине, в результате чего в домах выбило стекла.

19 мая оккупанты 5 раз обстреляли Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, разрушив дома.

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