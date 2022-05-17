Российская ракета попала в пятиэтажку в Бахмуте: погиб человек, тяжело ранена 9-летняя девочка

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Из-за удара обрушилась часть дома с пятого по первый этажи и начался пожар. Спасатели смогли его ликвидировать в течение двух часов.

Как добавляет глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, под завалами могут оставаться люди, поэтому спасатели продолжают поиски.

Также он отмечает необходимость гражданским эвакуироваться из города.

Во вторник, 17 мая, оккупанты продолжают обстрелы пограничной зоны Сумщины с российской территории и предпринимают попытки прорвать государственную границу.

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