Российская ракета попала в пятиэтажку в Бахмуте: погиб человек, тяжело ранена 9-летняя девочка
В Бахмуте 17 мая оккупанты попали ракетой в пятиэтажный жилой дом, в результате чего один человек погиб, а 9-летняя девочка получила ранения
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.
Из-за удара обрушилась часть дома с пятого по первый этажи и начался пожар. Спасатели смогли его ликвидировать в течение двух часов.
Как добавляет глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, под завалами могут оставаться люди, поэтому спасатели продолжают поиски.
Также он отмечает необходимость гражданским эвакуироваться из города.
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Во вторник, 17 мая, оккупанты продолжают обстрелы пограничной зоны Сумщины с российской территории и предпринимают попытки прорвать государственную границу.
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