Российская ракета попала в многоэтажку на столичном проспекте Лобановского

Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.



"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда", - отметил городской голова Киева.



В подтверждение своих слов он привел соответствующее фото.



Как уточняет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, речь идет о многоэтажном жилом доме на проспекте Лобоновского 6 А.



Пострадал 17-18 этаж.



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По предварительным данным, погибших и раненых в результате попадания нет.



Проводится эвакуация.





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