Российская ракета попала в многоэтажку на столичном проспекте Лобановского
Приблизительно в 08:00 субботы, 26 февраля 2022 года, российская ракета ударила по жилому многоэтажному зданию, расположенному на улице Лобановского Соломенского района города Киева
Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.
"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда", - отметил городской голова Киева.
В подтверждение своих слов он привел соответствующее фото.
Как уточняет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, речь идет о многоэтажном жилом доме на проспекте Лобоновского 6 А.
Пострадал 17-18 этаж.
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По предварительным данным, погибших и раненых в результате попадания нет.
Проводится эвакуация.
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