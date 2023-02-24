Российская ракета попала в маршрутное такси в Сумской области. Есть раненые
В пятницу, 24 февраля, российские террористы обстреляли ракетой маршрутное такси в Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
"В 16:36 россияне обстреляли с территории РФ противотанковой управляемой ракетой гражданское маршрутное такси "Рута" сообщением "Журавка - Сумы" в районе с. Водолаги Хотинской громады. В результате террористического обстрела получили травмы четверо гражданских. Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в областную клиническую больницу с предварительным диагнозом "контузия"", - говорится в сообщении.
За день 24 февраля россияне в общей сложности обстреляли 4 территориальных громады Сумщины: Новослободскую, Краснопольскую, Хотинскую и Юнаковскую. Было зафиксировано 47 прилетов.
В 9:50 террористы обстреляли из минометов Новослободскую громаду, 8 прилетов. С 11:33 зафиксирован артобстрел – 14 прилетов.
По Хотинской громаде россияне утром били из минометов - 5 прилетов. Краснопольская громада: враг сбросил на территорию 12 мин.
Юнаковская громада: с 16:14 был произведен артобстрел громады – 7 прилетов.
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