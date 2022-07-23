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Главная война с Россией "Российская ракета – это плевок Путина в лицо генсеку ООН Гутеррешу и президенту Турции Эрдогану", - спикер МИД Николенко

"Российская ракета – это плевок Путина в лицо генсеку ООН Гутеррешу и президенту Турции Эрдогану", - спикер МИД Николенко

23 июля, 2022 суббота
13:26
война с Россией На фото украинское поле пшеницы

"Плевком Путина в лицо Гутеррешу и Эрдогану" назвал украинский МИД ракетный обстрел морского торгового порта Одессы утром 23 июля, после подписания соглашений по "коридору" для экспорта украинского зерна

Об этом написал на своей facebook-странице представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Российская ракета - это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна", - прокомментировал он.

По его словам, России понадобилось менее 24 часов для того, чтобы ударом по территории Одессы подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные и подписанные 22 июля в Стамбуле.

Представитель МИД подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по возобновлению безопасного экспорта товаров по Черному морю и призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение РФ своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

В случае невыполнения достигнутых договоренностей, Россия будет нести ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса.

"Украина отмечает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по возобновлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного", - подчеркнул Николенко.

  • Вчера, 22 июля 2022 года Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор.
  • 22 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.
  • 22 июля Мининфраструктуры заявило, что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.
  • Сегодня, 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт.

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