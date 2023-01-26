Одним из первых об этом сообщило издание NTV.

По информации издания, в судно под флагом Турции в украинском порту Херсон вечером 24 января попала российская ракета. После попадания в рубцы вспыхнул пожар. Однако, поскольку в момент атаки на борту не было экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Также о попадании в турецкий корабль вечером 24 января написало издание Turk Deniz Media .

"Вчера в 21:00 в Херсонском порту в Украине подбили на турецкое судно Tuzla. Корабль под флагом Вануату под названием Tuzla управляется компанией Cayeli Shipping. В результате нападения произошел пожар на капитанском мостике", - говорится в сообщении. Также медиа добавляет, что перед тем утром в результате обстрела был поврежден корабль Ferahnaz .

Издание процитировало заместителя председателя ассоциации владельцев и операторов каботажных судов (KOSDER) Хакана Чендика. Он отметил, что пожарные в порту не смогли зайти на "Тузлу", поскольку город и порт подверглись ракетным обстрелам. Турецкого персонала на борту корабля не было. Азербайджанский капитан скрылся на другом корабле той же компании.

Хакан Чендик добавил, что застрявшие в порту Херсона суда планируется вывезти в ближайшее время: "Мы ожидаем, что корабли и их персонал безопасно покинут территорию как можно быстрее".

Информацию о том, что судно, принадлежащее Турции, было поражено ракетой в порту южноукраинского города Херсона, вызвав пожар, подтвердило издание Reuters.

"Ракета попала в мост судна под названием Tuzla во вторник, сообщила морская охранная компания Ambrey, вызвав пожар. На видео видно, как пламя охватило командную комнату корабля", - пишет Reuters.

Средства массовой информации добавляют, что место нахождения корабля смогли подтвердить за кораблями и зданиями, которые видны на видео: они совпадают с файлами и спутниковыми изображениями местности. В то же время, Reuters не смог независимо подтвердить дату съемки видео.

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