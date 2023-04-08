Российская ПВО может пытаться прикрыть только Путина, - Фейгин
Противовоздушная оборона РФ может иметь задачу прикрывать только диктатора Владимира Путина и ценные военные объекты, кроме работы на фронте
Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.
"Российская ПВО всегда была ужасна, это все были сказочки о ее эффективности. ПВО, какая она есть, действительно размещена в местах резиденций Путина, не только где он находится, – все стянуто туда. Да, на линии разграничения, на фронте, на границе России и Украины основные средства расположены", - отметил он.
Фейгин подчеркнул, что территория России огромна, всего не прикроешь.
"Возможно, они даже не пытаются все прикрыть - им надо прикрыть только Путина и какие-то ценные для них военные объекты. А все остальное, тот "панцирь", который они установили на здании генштаба на Фрунзенской набережной, - ну и что? Ну, попадут в генштаб, убьют генштабистов – разве Путину это не безразлично?", - подытожил оппозиционер.
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