Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"Российская ПВО всегда была ужасна, это все были сказочки о ее эффективности. ПВО, какая она есть, действительно размещена в местах резиденций Путина, не только где он находится, – все стянуто туда. Да, на линии разграничения, на фронте, на границе России и Украины основные средства расположены", - отметил он.

Фейгин подчеркнул, что территория России огромна, всего не прикроешь.

"Возможно, они даже не пытаются все прикрыть - им надо прикрыть только Путина и какие-то ценные для них военные объекты. А все остальное, тот "панцирь", который они установили на здании генштаба на Фрунзенской набережной, - ну и что? Ну, попадут в генштаб, убьют генштабистов – разве Путину это не безразлично?", - подытожил оппозиционер.