Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"50 точных боевых задач, которые выполнили РСЗО класса HIMARS и их аналоги, свидетельствуют о том, что противовоздушная оборона у россиян дырявая. Против более устаревших комплексов ПВО России еще способна как-то действовать, но против современного вооружения - болт", - отметил Селезнев.

Военный эксперт добавил, что россияне просто врут, когда рассказывают о своем сверхсовременном оружии.

"Россия распространяет фейки, что сверхсовременные российские комплексы С-400 творят чудеса и даже муха не пролетит мимо этой системы противовоздушной обороны. Но мы видим, что абсолютно спокойно ракеты HIMARS пролетают мимо этой системы ПВО. То есть Путин и его генералы лгут, рассказывая о сверхмощном российском оружии", - заметил Владислав Селезнев.

7 июля в результате "хлопков" оккупанты лишились большого количества боеприпасов и горючего.

В день, 8 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.

9 июля военнослужащий ВСУ Анатолий Козловский заявил, что если бы ВСУ обладали ракетами дальностью впечатления до 300 км, страна-агрессор Россия перешла бы к обороне.

За день, 13 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.

В тот же день советник главы Херсонской ОВА Хлань также рассказал, что в Херсонской области в результате работы украинской артиллерии в Новой Каховке детонируют склады боекомплектов и снарядов РФ.

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