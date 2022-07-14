Российская ПВО дырявая и ничего не может поделать с ракетами HIMARS, - военный эксперт Селезнев
Полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что российская система противовоздушной обороны абсолютно дырявая, поскольку не реагирует на ракеты HIMARS
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"50 точных боевых задач, которые выполнили РСЗО класса HIMARS и их аналоги, свидетельствуют о том, что противовоздушная оборона у россиян дырявая. Против более устаревших комплексов ПВО России еще способна как-то действовать, но против современного вооружения - болт", - отметил Селезнев.
Военный эксперт добавил, что россияне просто врут, когда рассказывают о своем сверхсовременном оружии.
"Россия распространяет фейки, что сверхсовременные российские комплексы С-400 творят чудеса и даже муха не пролетит мимо этой системы противовоздушной обороны. Но мы видим, что абсолютно спокойно ракеты HIMARS пролетают мимо этой системы ПВО. То есть Путин и его генералы лгут, рассказывая о сверхмощном российском оружии", - заметил Владислав Селезнев.
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