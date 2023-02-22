Российская противотанковая ракета попала по гражданскому авто на Сумщине: ранены водитель и пассажир

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В общей сложности на территории Сумщины зафиксировали 89 прилетов за день 22 февраля. Россияне обстреляли Эсманьскую, Белопольскую, Юнаковскую, Краснопольскую, Новослободскую и Хотинскую общины.

В 13:30 россияне выпустили противотанковую управляемую ракету по гражданскому автомобилю "Газель" вблизи села Водологи (прим. - Хотинская община). Авто развозило хлеб, водитель и пассажир получили ранения. Им была оказана медицинская помощь.

В течение дня россияне били из минометов по Эсманьской общине – 40 прилетов. В результате обстрела в 11:05 повреждена дорога, админздание частного предприятия и 2 жилых дома в селе Сопич.

"Белопольская община: с 09:48 совершен минометный обстрел села Рыжевка - 3 прилета. В результате обстрела поврежден один жилой дом. Обстрел села продолжился с 15:15 - 3 прилета. пункта общины", - пишут в ОВА.

По Юнаковской общине россияне били из САУ - 8 прилетов. Краснопольское общество: произошел минометный обстрел после 12:00 - 3 прилета.

Новослободская община: зафиксированы минометные обстрелы общины – всего 22 прилета.