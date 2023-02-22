Российская противотанковая ракета попала по гражданскому авто на Сумщине: ранены водитель и пассажир
В течение дня 22 февраля российский враг обстрелял 6 территориальных общин Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В общей сложности на территории Сумщины зафиксировали 89 прилетов за день 22 февраля. Россияне обстреляли Эсманьскую, Белопольскую, Юнаковскую, Краснопольскую, Новослободскую и Хотинскую общины.
В 13:30 россияне выпустили противотанковую управляемую ракету по гражданскому автомобилю "Газель" вблизи села Водологи (прим. - Хотинская община). Авто развозило хлеб, водитель и пассажир получили ранения. Им была оказана медицинская помощь.
В течение дня россияне били из минометов по Эсманьской общине – 40 прилетов. В результате обстрела в 11:05 повреждена дорога, админздание частного предприятия и 2 жилых дома в селе Сопич.
"Белопольская община: с 09:48 совершен минометный обстрел села Рыжевка - 3 прилета. В результате обстрела поврежден один жилой дом. Обстрел села продолжился с 15:15 - 3 прилета. пункта общины", - пишут в ОВА.
По Юнаковской общине россияне били из САУ - 8 прилетов. Краснопольское общество: произошел минометный обстрел после 12:00 - 3 прилета.
Новослободская община: зафиксированы минометные обстрелы общины – всего 22 прилета.
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