Российская пропагандистка Земфира Сулейманова взорвалась на мине во временно оккупированном Донецке
На противопехотной фугасной мине "Лепесток" во временно оккупированном Донецке взорвалась российская пропагандистка Земфира Сулейманова, от полученных ранений она скончалась в больнице
Об этом сообщает INTERFAX.RU .
Как говорится в сообщении, во временно оккупированном Донецке на мине взорвалась российская пропагандистка Земфира Сулейманова.
"В Кировском районе Донецка в результате подрыва на мини ПФМ "Лепесток" ранена девушка 1997 г.р. - репортер российского телеканала "RT" (Russia Today). От полученных ранений умерла в больнице", - пишет российское издание.
Также отмечается, что сегодня, 16 августа, во временно оккупированном Донецке зарегистрировано уже 45 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных минах давления ПФМ.
Как пишет INTERFAX.RU, в пропагандистском канале RT отрицают, что журналистка у них работала.
"Ряд СМИ распространили информацию, что погибшая на Донбассе волонтер и журналистка Земфира Сулейманова была сотрудницей RT. Это не так: девушка никогда не работала на нашем телеканале. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким погибшей", - сказали в RT.
Из телеграммы самой Земфиры Сулеймановой известно , что она приехала во временно оккупированный Донецк еще 6 августа.
"Хотелось бы делать вылазки в подобные районы гораздо чаще, но для этого нужны средства и сама гуманитарка, собственно. Поэтому призываю активно донатить на доброе дело", – написала пропагандистка 8 августа в телеграмме .
- Центр противодействия дезинформации выявил новые фейки и манипуляции, распространяемые оккупантами в своих пропагандистских СМИ.
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