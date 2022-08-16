Об этом сообщает INTERFAX.RU .

Как говорится в сообщении, во временно оккупированном Донецке на мине взорвалась российская пропагандистка Земфира Сулейманова.

"В Кировском районе Донецка в результате подрыва на мини ПФМ "Лепесток" ранена девушка 1997 г.р. - репортер российского телеканала "RT" (Russia Today). От полученных ранений умерла в больнице", - пишет российское издание.

Также отмечается, что сегодня, 16 августа, во временно оккупированном Донецке зарегистрировано уже 45 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных минах давления ПФМ.

Как пишет INTERFAX.RU, в пропагандистском канале RT отрицают, что журналистка у них работала.

"Ряд СМИ распространили информацию, что погибшая на Донбассе волонтер и журналистка Земфира Сулейманова была сотрудницей RT. Это не так: девушка никогда не работала на нашем телеканале. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким погибшей", - сказали в RT.

Из телеграммы самой Земфиры Сулеймановой известно , что она приехала во временно оккупированный Донецк еще 6 августа.

"Хотелось бы делать вылазки в подобные районы гораздо чаще, но для этого нужны средства и сама гуманитарка, собственно. Поэтому призываю активно донатить на доброе дело", – написала пропагандистка 8 августа в телеграмме .

Центр противодействия дезинформации выявил новые фейки и манипуляции, распространяемые оккупантами в своих пропагандистских СМИ.

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