Российская пропаганда запустила новый нарратив о гонении канонической православной церкви
Вокруг ситуации с УПЦ МП пророссийские СМИ продвигают нарративы о гонениях канонической православной церкви
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Мы все молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом, потому просим, чтобы он нашу Лавру не оскорблял, а защищал", - говорится в заявлении духовенства УПЦ МП.
Это заявление подхватили пророссийские СМИ и теперь преподносят ситуацию как гонения канонической православной церкви.
"Сделано все так, что аудитория должна самостоятельно прийти к выводу, что "священная война" неизбежна. Кремль умело манипулирует темой церкви, выставляя своих подчиненных в роли жертвы. А также использует данную тему для нагнетания ситуации и увеличения аудитории поклонников, которые пойдут "спасать" православных украинцев", - объясняет ЦПД.
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