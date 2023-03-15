Российская пропаганда запустила новый нарратив о гонении канонической православной церкви

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Мы все молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом, потому просим, чтобы он нашу Лавру не оскорблял, а защищал", - говорится в заявлении духовенства УПЦ МП.

Это заявление подхватили пророссийские СМИ и теперь преподносят ситуацию как гонения канонической православной церкви.

"Сделано все так, что аудитория должна самостоятельно прийти к выводу, что "священная война" неизбежна. Кремль умело манипулирует темой церкви, выставляя своих подчиненных в роли жертвы. А также использует данную тему для нагнетания ситуации и увеличения аудитории поклонников, которые пойдут "спасать" православных украинцев", - объясняет ЦПД.