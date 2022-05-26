Российская пропаганда влияет уже даже на галичан
Моей жене во львовском магазине продавщица долго объясняла, как проклятые британцы хотят вывезти все зерно себе, чтобы у нас был голод. Попытки как-то отрицать этот абсурд встречали недоумение и непонимание
Жена убеждала продавщицу, что все наоборот. У нас много зерна. Если его не вывезти к покупателям, государство не получит средства. Голод как раз начнется у них где-нибудь в Африке и других бедных регионах. Беженцы оттуда дестабилизируют Европу, что повредит нашей поддержке.
Российская пропаганда уже влияет даже на галичан.
Почему это происходит?
В начале последней фазы войны украинская власть, которая в эту войну не верила, сначала испугалась. Международная поддержка и решительная готовность украинцев к бою придали уверенность. Власти ошибочно решили, что мы быстро победим. В июне готовились объявить новые выборы. Именно с этой целью и выключили из наземного цифрового вещания каналы, принадлежавшие когда-то Петру Порошенко (Пятый и Прямой) и телеканал Эспрессо. Большие олигархические каналы тоже ограничили вещанием в 5 часов каждого под контролем офиса президента и профильного министерства. Все это разбавили государственным провластным пропагандистским телеканалом Рада и почти уничтоженным независимым Общественным. Иновещание вообще превратили в какие-то куски на русском языке, неясно на кого рассчитаны.
Ситуация усложнилась. Я бы очень хотел, чтобы все было так, как обещал спикер власти Арестович. Он и другие носители победоносных реляций выполнили в начале войны важную функцию для мобилизации общества и власти.
Но в долгой войне на фронте и в долгой информационной войне нужны другие инструменты. Что означает слово "мобилизация"? Это не только призыв. Как пишет Википедия: "В политическом лексиконе привлечение и приведение в готовность сил, средств, ресурсов, внутренних резервов для решения определенной важной задачи, осуществления массовой кампании".
То есть, всех сил, средств и ресурсов. Властям нужно сейчас объединить всех специалистов для включения их в улучшение ситуации на фронте, для объединения общества, для противодействия враждебной пропаганде как на Украине, так и за рубежом.
В политической среде нужно не примитивно играть в конфронтацию с патриотическим сектором общества из-за использования негодяя Медведчука, а наоборот находить общий язык и объединяться со всеми, для кого дорого государство.
Продавщица во Львове должна быть убеждена, что британцы союзники, а не враги Украины, продавец в Мюнхене должен знать, что копейка заработана в России и им принесет смерти, а продавец во Франции, что за русским балетом приходит российский насильник на российском танке.
Информационную войну, которую мы поначалу начали выигрывать благодаря западной поддержке и ошибкам русских нацистов, можем и проиграть. То же с войной дипломатической. Война на фронте тоже не будет легкой.
Российский агрессор учится на своих ошибках, атакует на всех фронтах. Только настоящая мобилизация общества, умение не манипулировать людьми, а честно с ними разговаривать, объединенная борьба украинцев остановят армию путинских нацистов.
PS: Петиция в поддержку украинских каналов по ссылке
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