Российская пропаганда влияет уже даже на галичан

Жена убеждала продавщицу, что все наоборот. У нас много зерна. Если его не вывезти к покупателям, государство не получит средства. Голод как раз начнется у них где-нибудь в Африке и других бедных регионах. Беженцы оттуда дестабилизируют Европу, что повредит нашей поддержке.

Российская пропаганда уже влияет даже на галичан.

Почему это происходит?

В начале последней фазы войны украинская власть, которая в эту войну не верила, сначала испугалась. Международная поддержка и решительная готовность украинцев к бою придали уверенность. Власти ошибочно решили, что мы быстро победим. В июне готовились объявить новые выборы. Именно с этой целью и выключили из наземного цифрового вещания каналы, принадлежавшие когда-то Петру Порошенко (Пятый и Прямой) и телеканал Эспрессо. Большие олигархические каналы тоже ограничили вещанием в 5 часов каждого под контролем офиса президента и профильного министерства. Все это разбавили государственным провластным пропагандистским телеканалом Рада и почти уничтоженным независимым Общественным. Иновещание вообще превратили в какие-то куски на русском языке, неясно на кого рассчитаны.

Ситуация усложнилась. Я бы очень хотел, чтобы все было так, как обещал спикер власти Арестович. Он и другие носители победоносных реляций выполнили в начале войны важную функцию для мобилизации общества и власти.

Но в долгой войне на фронте и в долгой информационной войне нужны другие инструменты. Что означает слово "мобилизация"? Это не только призыв. Как пишет Википедия: "В политическом лексиконе привлечение и приведение в готовность сил, средств, ресурсов, внутренних резервов для решения определенной важной задачи, осуществления массовой кампании".

То есть, всех сил, средств и ресурсов. Властям нужно сейчас объединить всех специалистов для включения их в улучшение ситуации на фронте, для объединения общества, для противодействия враждебной пропаганде как на Украине, так и за рубежом.

В политической среде нужно не примитивно играть в конфронтацию с патриотическим сектором общества из-за использования негодяя Медведчука, а наоборот находить общий язык и объединяться со всеми, для кого дорого государство.

Продавщица во Львове должна быть убеждена, что британцы союзники, а не враги Украины, продавец в Мюнхене должен знать, что копейка заработана в России и им принесет смерти, а продавец во Франции, что за русским балетом приходит российский насильник на российском танке.

Информационную войну, которую мы поначалу начали выигрывать благодаря западной поддержке и ошибкам русских нацистов, можем и проиграть. То же с войной дипломатической. Война на фронте тоже не будет легкой.

Российский агрессор учится на своих ошибках, атакует на всех фронтах. Только настоящая мобилизация общества, умение не манипулировать людьми, а честно с ними разговаривать, объединенная борьба украинцев остановят армию путинских нацистов.

PS: Петиция в поддержку украинских каналов по ссылке