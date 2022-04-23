Российская пропаганда в четвертый раз "освободила" Попасную, – Центр при СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Ранее медиа РФ уже трижды распространяли дезинформацию о "взятии под контроль" и "освобождении" этого населенного пункта: 13 марта, 22 марта и 15 апреля. Но на этот раз, исходя из сообщений СМИ РФ, достижением оказался захват "административного здания МВД Попасной" , – говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, подтверждений "взятия под контроль" самого помещения нет. В то же время кремлевские медиа в качестве "весомого и окончательного доказательства этого факта" демонстрируют сворованную фасадную табличку райотдела МВД.

В Генштабе ВСУ сообщают, что ожесточенные бои за Попасную продолжаются.

Кроме этого, кафиры неоднократно распространили фейки, якобы они взяли под контроль Рубежное в Луганской области.