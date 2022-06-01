Российская пропаганда убедила европейцев, что НАТО и ЕС унижают Россию еще с 1991 года, - дипломат Мингарелли
Глава представительства ЕС в Украине 2016-2019 гг. Хюг Мингарелли рассказал, что российская пропаганда убедила европейцев, что НАТО и Европейский Союз унижают Россию еще со времен распада СССР
Дипломат поделился деталями в эфире Еспресо.
"Многие люди до сих пор верят, что после развала Советского Союза в 1991 году НАТО и Европейский Союз унижают Россию. Все эти нарративы распространяет российская дезинформационная экосистема, и мы не могли ничего противопоставить этой идеологической борьбе. Россия также подкупила очень много политических лидеров, в частности Италии, Австрии", - отметил Мингарелли.
Дипломат добавил, что в Европе есть ряд интеллектуалов, отстаивающих позицию, что это нормально, что Россия посягает на суверенитет и независимость других государств.
"Российские медиа убедили целый ряд людей в странах Западной Европы, что когда в 2013 году в Украине началась Революция Достоинства, то это произошло в основном из-за вмешательства стран Запада. В Западной Европе также много интеллектуалов, которые верят, что Россия как мировой игрок имеет право иметь собственную сферу влияния, поэтому вполне приемлемо, что РФ ограничивает суверенитет Украины, Грузии и Молдовы. И что Европейский Союз и США должны учитывать российские интересы безопасности", - отметил Хюг Мингарелли.
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков и манипуляций , которые враг продуцировал по состоянию на утро 25 мая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное