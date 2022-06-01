Дипломат поделился деталями в эфире Еспресо.

"Многие люди до сих пор верят, что после развала Советского Союза в 1991 году НАТО и Европейский Союз унижают Россию. Все эти нарративы распространяет российская дезинформационная экосистема, и мы не могли ничего противопоставить этой идеологической борьбе. Россия также подкупила очень много политических лидеров, в частности Италии, Австрии", - отметил Мингарелли.

Дипломат добавил, что в Европе есть ряд интеллектуалов, отстаивающих позицию, что это нормально, что Россия посягает на суверенитет и независимость других государств.

"Российские медиа убедили целый ряд людей в странах Западной Европы, что когда в 2013 году в Украине началась Революция Достоинства, то это произошло в основном из-за вмешательства стран Запада. В Западной Европе также много интеллектуалов, которые верят, что Россия как мировой игрок имеет право иметь собственную сферу влияния, поэтому вполне приемлемо, что РФ ограничивает суверенитет Украины, Грузии и Молдовы. И что Европейский Союз и США должны учитывать российские интересы безопасности", - отметил Хюг Мингарелли.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков и манипуляций , которые враг продуцировал по состоянию на утро 25 мая.

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