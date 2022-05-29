Российская пропаганда целенаправленно дискредитирует украинских беженцев в ЕС
РФ распространяет фейки о том, что украинские беженцы якобы доставляют неудобства жителям ЕС, а европейцы меньше поддерживают Украину
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме.
"Медиа РФ распространяют информацию об "усталости" жителей Европы от украинцев, неудобствах, которые они причиняют гражданам европейских стран и россиянам, проживающим в Европе, а также рассказывают, что поддержка граждан Украины в Европе с каждым днем становится менее активной", - отметила она.
Людмила Денисова назвала создание негативного образа украинцев за границей очередной российской манипуляцией в попытках нивелировать мировую поддержку Украины, распространить ненависть к стране среди русскоязычных жителей ЕС и побуждать к дискриминации. Российская пропаганда действует в основном на "внутреннего потребителя", что доказывает поддержка украинцев на государственном уровне стран ЕС и среди рядовых европейцев.
"Недопустимость дискриминации искателей защиты по признаку страны их происхождения предусмотрена статьей 3 Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Несмотря на усилия России дискредитировать украинцев, Украина - это Европа, как бы агрессор не пытался убедить мир в обратном", - подчеркнула омбудсман.
- 3 миллиона украинских беженцев из соседних с Украиной государств выезжают дальше в Европу.
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