Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме.

"Медиа РФ распространяют информацию об "усталости" жителей Европы от украинцев, неудобствах, которые они причиняют гражданам европейских стран и россиянам, проживающим в Европе, а также рассказывают, что поддержка граждан Украины в Европе с каждым днем становится менее активной", - отметила она.

Людмила Денисова назвала создание негативного образа украинцев за границей очередной российской манипуляцией в попытках нивелировать мировую поддержку Украины, распространить ненависть к стране среди русскоязычных жителей ЕС и побуждать к дискриминации. Российская пропаганда действует в основном на "внутреннего потребителя", что доказывает поддержка украинцев на государственном уровне стран ЕС и среди рядовых европейцев.

"Недопустимость дискриминации искателей защиты по признаку страны их происхождения предусмотрена статьей 3 Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Несмотря на усилия России дискредитировать украинцев, Украина - это Европа, как бы агрессор не пытался убедить мир в обратном", - подчеркнула омбудсман.

3 миллиона украинских беженцев из соседних с Украиной государств выезжают дальше в Европу.

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