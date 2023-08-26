Российская пропаганда распространяет фейковый сюжет об антиукраинском флешмобе в Польше

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии пропаганды, граждане Польши придумывают оскорбительные названия Wi-Fi по отношению к украинцам, якобы демонстрируя свое отношение к ним.

"На самом деле такого сюжета не существует. Это можно проверить на официальных страницах информационного ресурса. Российские пропагандисты сознательно создают подобные фейки, чтобы рассорить народы Польши и Украины", - отмечает ЦПД.

Видео: