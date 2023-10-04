Российская пропаганда распространила новый фейк: в ДНР разоблачили подпольный цех "Азова"
Россияне заявляют, что на территории "ДНР" якобы разоблачили подпольный цех "Азова" по производству взрывчатки
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
"В "ДНР" обнаружили цех запрещенного в России батальона "Азов", где националисты производили самодельные взрывные устройства, которые невозможно было обезвредить. Цех был оснащен станками и инструментами для изменения конструкции различных боеприпасов и их маскировки под бытовые предметы", - видеофрагмент с этим "разоблачением" распространяет один из пропагандистских телеграм-каналов.
В Центре объясняют, что первым пунктом, указывающим на фейковость этого видео, является баннер/вывеска с надписью "Азов" во всю стену "подпольного цеха" в так называемой ДНР.
"В сообщении также говорят о цехе, но помещение, в котором якобы проводят обыск, по размеру больше напоминает гараж, максимум небольшое бытовое здание типа сарая. В то же время "цех", как убеждает пропаганда, был оборудован станками, но в кадре нет ни одного станка. Только заваленные металлическим ломом два стола", - добавили в SPRAVDI.
В пропагандистском вбросе россияне также называют "Азов" батальоном, хотя "Азов" – это уже бригада.
- Равнее россияне также распространяли фейк, якобы ВСУ начали складировать вооружение на Хмельницкой и Ривненской АЭС.
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