Российская пропаганда распространила фейк с "наказанием пленного" под Бахмутом защитника Украины. Но сам "пленник" находится сейчас в Киеве
Пропагандисты страны-агрессора изготовили фальшивку о якобы взятии в плен украинского бойца, презиравшего вагнеровцев. Как выяснилось, созданный ими сюжет не имеет ничего общего с реальностью
Речь идет о добровольце из батальона "Реванш" Станиславе Коломийце, который до полномасштабного вражеского вторжения руководил муниципальной инспекцией в Черкасском городском совете. Пока он в Киеве и никак не может быть по ту сторону линии фронта на Донбассе, где в плену якобы "просит прощения" у оккупантов. Об этом сегодня, 25 декабря 2022, рассказал экс-нардеп Игорь Мосийчук.
Коломиец его кум.
"Хохочу, просто не могу. Разговариваю с кумом Станиславом Коломийцем и кумой Анной Коломиец, которые едут в авто по нашей прекрасной столице, а тут приходит сообщение, что кума "взяли и наказали" при ночном штурме Бахмута", - отмечает в фейсбуке Мосийчук.
"Каким же дерьмом кормят россиян, гоня их на убой в Украину, кремлевские пропагандисты!" - добавил политик.
"Кум, многие лета! Не волнуйся, меня они раз десять убивали и в плен брали в своем воображении", - подытожил Игорь Мосийчук.
При этом в телеграме россияне распространяют видео, что "пленный" вроде как стоял перед ними на коленях и "извинялся". Однако был "жестоко наказан".
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