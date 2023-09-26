Российская пропаганда распространила фейк, что бойцы "Азова" проводят "сатанинские обряды"

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Россияне утверждали, что 22 сентября ко дню осеннего равноденствия украинские военные якобы провели "сатанинский обряд". При этом оккупанты связали обряд с Каменным веком.

В то же время, в Telegram-канале бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" говорится о мероприятии памяти павших собратьев.

"Каждый год, на день осеннего равноденствия, согласно азовской традиции, мы отмечаем День мертвых, вспоминая всех павших бойцов "Азова", отдавших за свободу Родины самое дорогое — свою жизнь", - сообщает пресс-служба подразделения.

Военные отметили, что поскольку сейчас бригада "Азов" выполняет боевые задания, в этом году мистерии памяти прошли в разных местах.