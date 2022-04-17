Российская пропаганда "открещивается" от использования мобильных крематориев в Украине, – Центр при СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечают, что российская пропаганда начала открещиваться от использования захватчиками на территории Украины мобильных крематориев после интервью президента Владимира Зеленского журналистам BBC.

Отметим, что мобильные крематории были зафиксированы в Украине с начала марта.



"Сначала допускалось, что предназначены они для сожжения тел погибших российских военных с целью утаивания реального количества жертв. Однако после разоблачения зверств в Буче, Ирпене и других украинских городах стало понятно, что кремация тел была не только для своих", - говорится в сообщении. .

По состоянию на 13 апреля в Мариуполе было зафиксировано по меньшей мере 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших жителей. Их использование фиксировали также на территории Черниговской области и в Новоайдаре Луганской области.

Ранее сообщалось, что в мобильных крематориях россияне уничтожают свидетелей своих преступлений, погибших гражданских жителей и собственных военных.