Российская пропаганда отчитывается об "уничтожении биолабораторий в Украине", – Центр при СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

С начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины одной из его причин кремлевские медиа называли "запланированный запуск американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе".

"И вот после почти двухнедельного затишья по этой теме роспропаганда отчиталась: "биологическая война продолжается", а США и Германия после того, как Россия начала "спецоперацию" в Украине, активно осваивают Монголию для проведения своих биологических исследований с вирусами холеры, малярии и энцефалита", – отмечают в сообщении.

В Центре подчеркивают, что таким образом на фоне военного поражения Кремль снова фиксирует в информационном поле промежуточную вымышленную победу.

Центр противодействия дезинформации при СНБО также предупреждал, что враг начал серию терактов и уже официально угрожает обстрелами Киеву.