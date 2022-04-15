English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российская пропаганда отчитывается об "уничтожении биолабораторий в Украине", – Центр при СНБО

Российская пропаганда отчитывается об "уничтожении биолабораторий в Украине", – Центр при СНБО

15 апреля, 2022 пятница
18:26
война с Россией

Пропаганда в России начинает новый этап "биологической войны" и фиксирует "промежуточную победу", рассказывая о якобы уничтожении биолабораторий в Украине

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

С начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины одной из его причин кремлевские медиа называли "запланированный запуск американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе".

"И вот после почти двухнедельного затишья по этой теме роспропаганда отчиталась: "биологическая война продолжается", а США и Германия после того, как Россия начала "спецоперацию" в Украине, активно осваивают Монголию для проведения своих биологических исследований с вирусами холеры, малярии и энцефалита", – отмечают в сообщении.

В Центре подчеркивают, что таким образом на фоне военного поражения Кремль снова фиксирует в информационном поле промежуточную вымышленную победу.

  • Центр противодействия дезинформации при СНБО также предупреждал, что враг начал серию терактов и уже официально угрожает обстрелами Киеву.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

фейк
информационная война
Читайте также:
Павло Клімкін
14 апреля, 2022 четверг
Первый раз прямо "засветили" снабжение бронетехники, и это абсолютный прорыв. У Путина нет шанса продвигаться дальше, - Климкин
Медведєв
13 апреля, 2022 среда
В Кремле отреагировали на предложение об обмене пленных на Медведчука
Сергій Шойгу
14 апреля, 2022 четверг
Министр обороны РФ Шойгу пережил инфаркт, возможно, не по естественным причинам, – экс-владелец ЮКОСа
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.83
    Покупка 29.83
    Продажа 31.12
  • EUR
    Покупка 32.31
    Продажа 33.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
15 апреля
20:17
Ирина Венедиктова
Гражданство Медведчука не препятствует его обмену, - Венедиктова
20:08
Сильно привязан к Милану. И я рад видеть, как город открывает сердце для Украины, - Андрей Шевченко
20:04
На протяжении суток оккупанты пытались штурмовать Марьинку, но безуспешно, - Генштаб
19:57
Евгений Енин
В МВД предупредили об вероятной активизации российских ДРГ в Украине "в ближайшее время"
19:46
Из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ, - Илья Пономарев
19:41
В Харькове оккупанты обстреляли район ХТЗ, погибли 8 человек, еще 42 человека ранены, - директор департамента ОГА
19:31
Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь", – городской совет
19:22
Обратились в УЕФА, чтобы сборной Украины организовали матчи 2, 6, 10 и 14 мая, - Петраков
19:13
Правительство совместно с ООН запускает еще две программы выплат – Шмыгаль
19:09
Ольга Стефанишина
В ЕС уверяют, что Украина отвечает всем политическим критериям членства, - Стефанишина
19:06
Украинку включили в Международный зал славы гимнастики
19:00
"Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок
18:52
В Энергодаре предпринимателей заставляют платить налоги оккупантам, – Денисова
18:50
Мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие в Украине, - Зеленский
18:39
Вместе с крейсером "Москва" ликвидирован и его командир, - Геращенко
18:30
15 апреля гумкоридорами удалось эвакуировать более 2,8 тыс. человек
18:15
Десятки украинских городов не имеют доступа к питьевой воде из-за действий войск РФ, - Денисова
18:13
РФ нанесла три ракетных удара по Киевщине, в ОВА призвали людей отложить возвращение в регион
18:07
Петраков объявил список футболистов украинских клубов, готовящихся к плей-офф отбора на ЧМ-2022
18:00
Украинские военные осваивают современное противотанковое оружие в течение недели, - Минобороны Литвы
17:56
23 июля Саудовская Аравия: промоутер рассказал, где и когда может состояться второй бой Усика с Джошуа
17:55
газ
Газпром с начала года потерял четверть экспорта
17:52
В Чернигов прибыл первый поезд с гуманитарной помощью
17:48
Министерство обороны Украины
В Минобороны не видят признаков того, что Россия может применить ядерное оружие
17:45
Роскомнадзор
Сайт благотворительного фонда "Вернись живым" заблокировали из-за жалобы Роскомнадзора
17:44
Парламент Румынии принял решение о поддержке вступления Молдовы в ЕС
17:36
Рада освободила от мобилизации студентов и преподавателей профобразования
17:30
Украинка Мороз подписала новый контракт с UFC
17:24
ОПУ
В ОП считают, что следующий пакет санкций ЕС без нефтяного эмбарго не нужен
17:17
В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду и отопление до конца мая, – Кличко
17:11
СБУ
СБУ обнаружила около 100 диверсионных групп и задержала более 300 коллаборантов с начала масштабной агрессии РФ против Украины
17:09
В России останавливают производство новых танков из-за нехватки финансирования и иностранных деталей, - разведка
17:09
В Украине остаются обесточенными 856 населенных пунктов, – Энергоатом
17:07
Клуб АПЛ предложил 20 млн евро за 21-летнего украинца из "Шахтера"
16:58
Захватчики постоянно привлекают дополнительные подразделения для штурма Мариуполя – Минобороны
16:50
ФСБ просит у правительства РФ больше денег на погребение российских военных
16:47
С начала войны российские оккупанты повредили 324 больницы, - Денисова
16:46
PR
пакет малыша
Средства из "Пакунок малюка" можно тратить на любые товары во время войны
16:43
Эксклюзив
Санкции против России
Санкции и поражение РФ в войне против Украины заставят россиян пересмотреть свои ценности, - Саттер
16:42
зерно
Украина имеет запасы базового продовольствия для нужд людей и животных на несколько лет, – Минагрополитики
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV