Российская пропаганда отчитывается об "уничтожении биолабораторий в Украине", – Центр при СНБО
Пропаганда в России начинает новый этап "биологической войны" и фиксирует "промежуточную победу", рассказывая о якобы уничтожении биолабораторий в Украине
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
С начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины одной из его причин кремлевские медиа называли "запланированный запуск американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе".
"И вот после почти двухнедельного затишья по этой теме роспропаганда отчиталась: "биологическая война продолжается", а США и Германия после того, как Россия начала "спецоперацию" в Украине, активно осваивают Монголию для проведения своих биологических исследований с вирусами холеры, малярии и энцефалита", – отмечают в сообщении.
В Центре подчеркивают, что таким образом на фоне военного поражения Кремль снова фиксирует в информационном поле промежуточную вымышленную победу.
- Центр противодействия дезинформации при СНБО также предупреждал, что враг начал серию терактов и уже официально угрожает обстрелами Киеву.
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