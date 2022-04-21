Российская пропаганда лжет о гибели или ранении американцев в Украине, – посольство США

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

Российские войска часто сообщают неправду о гибели или ранениях граждан США в пропагандистских целях. В посольстве призвали потребителей СМИ осторожно относиться к любым подобным сообщениям.



Дипломаты рассказали об одном из недавних примеров того, как Россия манипулирует сознанием своей аудитории. Так, на одном из прокремлевских телеграмм-каналов появилось фото паспорта Сезара Кинтаны, 35-летнего мужчины из Калифорнии, который воевал за Украину и погиб под Мариуполем.



"На фото видно, что путинские наемники дорисовали координаты, где "осталось тело мужчины". Пропагандисты подчеркнули, что это необходимо, чтобы мужчину могла похоронить семья. Однако на днях "мертвый наемник из США" дал интервью изданию The Washington Post. По словам Кинтаны, о своем "участии в войне" он узнал от друга, следящего за российскими СМИ", – говорится в сообщении.



Известно, что документы американца оказались у россиян неслучайно. В декабре, когда он посещал своего двухлетнего сына в Украине, донецкая полиция конфисковала его паспорт.

Добавим, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2014-2019 гг.) Валерий Чалый считает, что Россия действует как нацистская Германия: занимается пропагандой по методике Йозефа Геббельса.